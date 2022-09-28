Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Политолог Михайлов спрогнозировал новое наступление российских войск после референдумов РИА «Новости»

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Последние брифинги Минобороны по спецоперации говорят о крупном наступлении российских войск после референдумов. Об этом, комментируя последние заявления представителя ведомства Игоря Конашенкова, рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

В сегодняшнем брифинге Министерства обороны я бы отметил пару моментов. Это срыв наступления ВСУ в районе Красного Лимана и ликвидация множества боевиков, а также уничтожение крупного завода в Запорожье, где находились на ремонте и доукомплектовании артиллерийские установки. В том числе американские. Это стало большим ударом для украинских войск.

Киев запрашивает у американцев не минометы, а дальнобойную артиллерию. Следовательно, ВСУ готовятся наносить удары по российским мирным городам.

То есть не только по тем территориям, где прошли референдумы, но и расположенными в «большой России». Пока им этого вооружения не предоставляют.

Подготовка к страшному

Сегодня стало известно, что в результате удара российских Воздушно-космических сил по Харьковской области ликвидированы более 150 украинских военных и уничтожен бронетанковый завод, где находились около 90 боевых машин. Кроме того, в этом же районе сбили украинский истребитель и ликвидировали сотни боевиков националистических батальонов.

Для украинских войск готовится нечто страшное. Все нынешние сводки «кричат» о подготовке российскими военными крупного наступления. Думаю, мы это увидим после принятия тех территорий, где прошли референдумы, в состав России.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что после провального наступления на Краснолиманском направлении украинская группировка потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

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