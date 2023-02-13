Спецоперация 13 февраля 2023, 13:02 Российские войска дойдут до Киева и заберут его, если президент прикажет — Кадыров Глава Чечни Кадыров: ВС РФ могут дойти до Киева и забрать его, если будет приказ Путина РИА «Новости»

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Российские войска готовы дойти до Киева и забрать его, если будет приказ президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы», — сказал он.

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По словам главы Чечни, дальше все будет зависеть от того, какое решение примет президент. Кадыров не поддержал идею переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвав его террористом, деревенским сатанистом и фашистом.

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Он предложил проведение диалога в формате «один на один» и заверил, что быстро поставил бы украинского лидера на место.