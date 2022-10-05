Российские войска добились локальных успехов на Угледарском направлении — Пушилин | 360°

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Российские войска добились локальных успехов на Угледарском направлении — Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о локальных успехах войск на Угледарском направлении

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Вооруженные силы добились на Угледарском направлении локальных успехов, хотя они не настолько явные, чтобы можно было говорить о наступлении. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об этом в эфире телеканала «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

«Если брать Угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление» — сказал он.

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Денис Пушилин добавил, что войска улучшают свои позиции настолько, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах.

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Самым сложным он назвал Краснолиманское направление. Ситуацию на нем удалось стабилизировать, хотя Вооруженные силы Украины не отказались от попыток прощупать оборону. Военные учли свои ошибки и смогут удержать противника до прибытия резервов, и тогда, по словам врио главы ДНР, ситуацию удастся вернуть в прежнее русло — продолжить освобождение республик Донбасса.

Украинские войска начали отступление из Артемовска. По словам Дениса Пушилина, они не смогли удержать свои позиции и решили уйти из города.

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