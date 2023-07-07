Спецоперация 07 июля 2023, 17:00 Российские войска атаковали ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о контратаке российских сил около села Пятихатки РИА «Новости»

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Наступление российской армии на позиции украинских войск началось в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона и глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он заявил, что самые активные действия в Запорожской области сейчас происходят на Васильевском направлении.

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«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки», — заявил Рогов.

Он добавил, что на месте остались не более 60−70 украинских военных.

По его словам, группа противника попыталась взять под контроль село Пятихатки, чтобы выйти к соседнему поселку, откуда открывается путь на Васильевку, Энергодар и Токмак.

В минувший четверг, 6 апреля, Рогов сообщил, что командование украинских сил стянуло дополнительные резервы на Ореховский участок Запорожской области. Он добавил, что в наступление на участке в 30 километров перешли небольшие штурмовые группы. Самые ожесточенные бои происходили на участках от села Нестерянка до села Копани и от Новофедоровки до Вербового.