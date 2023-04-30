Спецоперация 30 апреля 2023, 18:48 Российские войска атаковали почти 30 подразделений артиллеристов ВСУ Группировка войск «Центр» поразила 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

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Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение по 170 целям противника на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его слова привело Минобороны.

Более 100 ударов ВС России пришлось по районам сосредоточения огневых средств, живой силе и технике противника. Российские силы уничтожили пять опорных пунктов и два командно-наблюдательных пункта ВСУ.

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«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено свыше 30 артиллерийских подразделений украинских националистов», — сказал Савчук.

Разведка группировки «Центр» вскрыла позиции 25-й воздушно-десантной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. Бои произошли на Ямполовском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате артиллерийского удара противник понес потери в личном составе.

По данным Минобороны, за сутки российские силы уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.