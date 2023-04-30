30 апреля 2023, 18:48
Российские войска атаковали почти 30 подразделений артиллеристов ВСУ
Группировка войск «Центр» поразила 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение по 170 целям противника на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его слова привело Минобороны.
Более 100 ударов ВС России пришлось по районам сосредоточения огневых средств, живой силе и технике противника. Российские силы уничтожили пять опорных пунктов и два командно-наблюдательных пункта ВСУ.
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«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено свыше 30 артиллерийских подразделений украинских националистов», — сказал Савчук.
Разведка группировки «Центр» вскрыла позиции 25-й воздушно-десантной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. Бои произошли на Ямполовском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате артиллерийского удара противник понес потери в личном составе.
По данным Минобороны, за сутки российские силы уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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