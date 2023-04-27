Спецоперация 27 апреля 2023, 06:17 Российские войска атаковали 100 районов сосредоточения ВСУ и почти 30 подразделений артиллеристов Артиллерия группировки войск «Центр» поразила 130 целей украинских войск в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группировка войск «Центр» за прошедшие сутки нанесла удары по почти 130 целям в зоне своей ответственности. Вооруженные силы Украины понесли потери в технике и личном составе, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Его процитировало РИА «Новости».

На Краснолиманском направлении разведчики вскрыли позиции штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а авиация нанесла по ним удары. Артиллеристы также нанесли удары по 130 целям, из которых 100 пришлись на места сосредоточения войск и техники противника, а остальные — на украинские артиллерийские подразделения.

Реклама

Кроме того, в зоне проведения спецоперации группировка войск «Центр» при помощи средств противовоздушной обороны сбила пять беспилотников «Фурия» и «Лелека-100». Александр Савчук заявил, что противник понес потери.

Командование украинских войск с наступлением темноты принялось активно перебрасывать свои подразделения на Запорожское направление. Их перегнали из центральной части страны, в том числе Черкасской и Полтавской областей, к Запорожью.