18 марта 2024, 14:18
Российские военные ударили по месту совещания украинских командиров
Минобороны: ВС России нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — передали в ведомстве.
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Бойцы российской армии также поразили живую силу и военную технику противника в 137 районах в зоне проведения спецоперации. Войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям нескольких бригад, и отразили атаку Украины.
Ранее российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Подразделение провело воздушную разведку позиций противника и выявило основные огневые точки и укрытия украинских боевиков. После бойцы армии России ударили с помощью артиллерии.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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