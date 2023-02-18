Спецоперация 18 февраля 2023, 14:36 Российские военные затруднили снабжение ВСУ в Артемовске Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о затруднении снабжения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Российские войска практически заблокировали снабжение группировки украинских боевиков в Артемовске. Об этом ТАСС сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Наша артиллерия дотягивается до всех дорог и трасс, до всех ведущих в Артемовск путей снабжения. Снабжение украинских военных сильно затруднено или почти блокировано», — отметил он.

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Гагин отметил, что фактически город оказался в оперативном окружении.

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«Масштабные боевые действия уже ведутся в городской черте, российские войска продолжают активно наступать», — добавил советник врио главы ДНР.

Глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин 17 февраля заявлял, что штурмовые отряды взяли под свой контроль поселок Парасковиевка, расположенный в северной части Артемовска.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял «360», что украинское командование начало готовиться к сдаче Артемовска.