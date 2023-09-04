04 сентября 2023, 08:59
Российские военные заставили ВСУ бежать, поразив их опорный пункт в зоне СВО
Минобороны: командир танкового взвода Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО
Военный Наиль Ибрагимов, который является лейтенантом танкового взвода, повел себя героически в зоне СВО. Он поразил опорный пункт ВСУ и обратил их в бегство, несмотря на постоянный огонь артиллерии по его подразделению. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в комментарии РИА «Новости».
Он отметил, что бойцы группировки войск «Восток» показывают героизм и мужество во время выполнения боевых задач.
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«Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления», — сообщил Чехов.
По его словам, танкисты под командованием Ибрагимова ударили по опорному пункту ВСУ и уничтожили более 10 бойцов, несмотря на огневое воздействие украинской армии. Представитель «Востока» уточнил, что остальные военные противника убежали. Накануне Чехов проинформировал о том, что российские артиллеристы на Южно-Донецком направлении поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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