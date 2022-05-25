Российские военные заполучили два украинских танка в Харьковской области

В Харьковской области российские военные заполучили два трофейных танка ВСУ Т-64 и Т-62. Оба этих вида имеются на вооружении лишь у украинских военных, поскольку ВС РФ на таких машинах боевые действия не ведут. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

После замены аккумуляторов танки будут переданы одному из военных подразделений республик Донбасса.

«Трофейной техники попадается очень много, чаще всего, вот, нам попадается, это БМП-2, чаще всего и танков тоже хватает, но их меньше. Техника, конечно же, похуже. Но обязательно нам послужит. На нее уже есть определенные планы, куда мы ее применим», — сообщил журналистам капитан Руслан.

Для подготовки техники к боевым задачам ее передали механикам из Белгородской области.