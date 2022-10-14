Российские военные заняли высоты около Времевки после отступления ВСУ | 360°

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Российские военные заняли высоты около Времевки после отступления ВСУ

Минобороны сообщило о занятии российской армией господствующих высот около Времевки в ДНР

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Российские военные заняли господствующие высоты около села Времевка Донецкой Народной Республики пока преследовали отступающих украинских боевиков. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в ходе наступления русские войска уничтожили более 90 украинских боевиков, шесть бронированных машин, два танка и три пикапа.

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«В ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что за минувшие сутки российские военные не дали украинским националистам пройти на Николаево-Запорожском направлении.

Все атаки боевиков успешно отбили. При этом сторона противника потеряла более 130 человек личного состава.

Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-24, 15 беспилотников и перехватили 14 снарядов ракетных систем залпового огня «Ольха» и Himars.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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