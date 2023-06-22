Спецоперация 22 июня 2023, 09:02 Российские военные заняли выгодные рубежи на севере ЛНР Экс-офицер Марочко: ВС России оттеснили ВСУ в ЛНР и заняли выгодные позиции РИА «Новости»

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Российские военные оттеснили подразделения ВСУ на один километр в северных районах Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Российская армия в результате успешных освободительных действий оттеснила противника на севере республики и заняла более выгодные позиции и рубежи. На одном из участков продвижение составило около одного километра», — сообщил он.

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Ранее Марочко сказал, что украинские боевики пытаются зайти во фланги российской обороны на Краснолиманском направлении, писал RT. По его словам, противник применяет малочисленные боевые группы, чтобы попытаться отсечь часть российских подразделений от огневой поддержки и снабжения.

Также Марочко сообщал, что ВСУ привлекли наемников из 15 стран для участия в боевых действиях в ЛНР.