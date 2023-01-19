Важное 19 января 2023, 13:56 Российские военные заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа заняли выгодные рубежи, уничтожив свыше 30 человек живой силы противника, три пикапа и две боевые бронированные машины», — сказал он.

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В течение прошедших суток войска Южного военного округа нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Галицыновка Донецкой Народной Республики.

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В ходе боев российские военные ликвидировали до 80 украинских боевиков, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, четыре автомобиля, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две САУ «Акация».

В районе села Карловка в ДНР артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ.