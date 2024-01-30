30 января 2024, 13:49
Российские военные заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские силы на Донецком направлении заняли более выгодные позиции и рубежи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Юг“ при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии заняли более выгодные позиции и рубежи», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что противнику нанесли поражение технике и живой силе в районах населенных пунктов Георгиевка, Курдюмовка, Новомихайловка, Андреевка и Красное в Донецкой Народной Республике.
«ВСУ потеряли до 310 военнослужащих раненными и убитыми, 11 автомобилей, три боевые машины пехоты и два танка. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили две гаубицы „Мста-Б“ и самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши», — добавили в пресс-службе.
Отечественные ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» нанесли удар по скоплению легкобронированной техники и опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны РФ
ДНР
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