Спецоперация 28 августа 2023, 11:09 Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боевых действий на Купянском направлении сумели занять опорный пункт ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Запад“ российской армии заняли опорный пункт, разгромив в ходе боев до роты ВСУ», — заявили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, за сутки ВС России отразили девять контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке артиллерии и танков из состава 68-й отдельной егерской бригады.

«Экипажи армейской и штурмовой авиации нанесли 13 ударов по скоплению огневых средств и живой силы подразделений 68-й отдельной егерской бригады и 66-й отдельной мотострелковой бригады», — добавили в Минобороны.

Всего за минувшие сутки ВС России ударами тяжелых огнеметных систем и артиллерии уничтожили станцию РЭБ «Буковель», один пункт боепитания , две ББМ «Козак», два минометных расчета, два орудия Д-20 и три артиллерийских орудия Krab производства Польши в районе населенных пунктов Кисловка, Свердловка, Синьковка, Лозовая и Червонный Став.