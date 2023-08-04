04 августа 2023, 05:38
Российские военные заняли опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
ТАСС: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. Также они заняли опорные пункты противника. Об этом начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил в комментарии ТАСС.
«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — сказал Зыбинский.
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Он отметил, что наступательные действия российских военных проходили в районе урочища Маньковка.
Также бойцы ВС России лишили противника двух артиллерийских орудий, самоходной установки «Гвоздика» и буксируемой гаубицы «Мста-Б», указал RT.
На этом же направлении российские войска за сутки ранее ликвидировали до 150 украинских военнослужащих. Как отметили в Минобороны России, штурмовые отряды Западной группировки заняли более выгодные рубежи в районах Ольшаны, Першотравневого, которые расположены в Харьковской области, а также около Куземовки в ЛНР. Кроме того, российские силы успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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