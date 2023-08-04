Спецоперация 04 августа 2023, 05:38 Российские военные заняли опорные пункты ВСУ на Купянском направлении ТАСС: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. Также они заняли опорные пункты противника. Об этом начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил в комментарии ТАСС.

«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — сказал Зыбинский.

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Он отметил, что наступательные действия российских военных проходили в районе урочища Маньковка.

Также бойцы ВС России лишили противника двух артиллерийских орудий, самоходной установки «Гвоздика» и буксируемой гаубицы «Мста-Б», указал RT.

На этом же направлении российские войска за сутки ранее ликвидировали до 150 украинских военнослужащих. Как отметили в Минобороны России, штурмовые отряды Западной группировки заняли более выгодные рубежи в районах Ольшаны, Першотравневого, которые расположены в Харьковской области, а также около Куземовки в ЛНР. Кроме того, российские силы успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ