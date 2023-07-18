Спецоперация 18 июля 2023, 04:10 Российские военные заняли Новоселовское в ЛНР — военкоры «РВ»: российские военные заняли поселок Новоселовское в ЛНР РИА «Новости»

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Российская армия заняла населенный пункт Новоселовское, наступая на Купянск. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские войска в ходе наступательной операции севернее поселка Новоселовское недавно установили контроль над оставшейся частью лесопосадки в серой зоне и частично над лесополосой у железной дороги. Об этом, как уточнили военкоры, несколько дней назад сообщали ресурсы со стороны противника.

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После этого, как указано, украинские военные начали контратаковать лесополосу у железной дороги, но бойцы ВС России изменили тактику и перешли к обороне у железной дороги и начали наступательную операцию южнее поселка.

В минувшее воскресенье, 16 июля, украинские военные аналитики сообщали о продолжающихся боях на восточной окраине Новоселовского.

«Сейчас сообщается, что враг бежал из поселка. Активные бои в этом районе продолжаются», — сообщили военкоры.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российским бойцам удалось закрепиться на восточной части поселка Новоселовское. Как отмечали «Известия», бронетехника, авиация и артиллерия поддерживают наступающие части ВС России.