Спецоперация 18 февраля 2024, 20:53 Российские военные заняли четыре опорника ВСУ под Работином Рогов: ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работина Пресс-служба Минобороны

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Российские подразделения за сутки заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работина», — заявил Рогов.

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Военкоры «Русской весны» сообщили, что российские войска перешли в мощное наступление на Запорожском направлении. Во второй половине дня подразделения ВС РФ атаковали противника широким фронтом, глубоко вклинившись в оборону ВСУ. Военкоры отметили, что у Работина «пылают руины».

По укреплениям украинских боевиков наносят удары из РСЗО ТОС «Солнцепек». Бои идут в районе сел Работино и Вербовое.

На Краснолиманском направлении ударная группа авиации ВКС России нанесла огневое поражение бронетехнике и живой силе противника авиационными ракетами С-8 с близкого расстояния. Летчики после нанесения удара успешно вернулись на базу.