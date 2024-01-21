Спецоперация 21 января 2024, 08:49 Российские военные заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении РИА «Новости»: ВС РФ заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Российские военные Южной группировки заняли более выгодные позиции, увеличив «серую зону» на Артемовском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости»командир группы спецназа.

«Сейчас со сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, расстояние между позициями России и ВСУ на данном участке увеличивается. Это так называемая «серая зона». Командир группы спецназа добавил, что украинские военные продолжат отступать, а российские — двигаться в их сторону. Сейчас его товарищи ищут позиции для размещения военной техники.

В воскресенье, 21 января, российские военные подняли национальный флаг в Богдановке. ВСУ еще пытаются обороняться в этом населенном пункте, но ВС России перехватили инициативу.

В декабре российская армия освободила Марьинку. Взятие города стало важной вехой в наступательных действиях ВС России.