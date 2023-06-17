Спецоперация 17 июня 2023, 09:25 Российские военные заминировали захваченный тягач и использовали его против ВСУ Минобороны: российские военные направили заминированный трофейный тягач против ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные инженеры в зоне проведения специальной военной операции уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинской армии, подорвав его заминированным трофейным тягачом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Легкобронированный гусеничный тягач оснастили системой дистанционного подрыва на позиции боевиков ВСУ. Кроме того, саперы ликвидировали еще один опорный пункт противника, его личный состав и иностранные бронеавтомобили «Брэдли».

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За уничтожение западной техники российских бойцов поощрили денежными выплатами и представили к наградам.

С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили более 10 тысяч танков и боевых бронированных машин ВСУ. Свыше 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение украинской техники.

Российские военные «щелкают танки, как семечки». Западное вооружение горит и выходит из строя быстрее советского. У украинских боевиков нет успехов ни на одном из направлений в наступлении, их потери близятся к катастрофическим.

Украинские танкисты уже имитируют поломки, чтобы не участвовать в контрнаступлении.