Российские военные заметили польских наемниц в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 07:47 Российские военные заметили польских наемниц в зоне спецоперации РИА»Новости»: польские наемницы участвовали в боевых действиях в СВО на стороне ВСУ

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Польские женщины-наемники принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили российские военнослужащие в Харьковской области.

Собеседника источника подчеркнул, что в целом на сторону ВСУ находятся очень много наемников с разных стран.

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«Даже польские женщины участвовали в спецоперации. Много трупов собирали потом», — рассказал он.

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По его словам, наемники не отличаются высокими человеческими качествами, используя подлые методы ведения боевых действий.

«Отправляют в атаку женщин, с беспилотников сбрасывают к нам гранаты и снаряды от подствольных гранатометов. Умри как мужик, если ты уж родился мужиком», — заключил военный.

Накануне в Сети появилось видео, на котором было видно, как российский военный дважды отбросил в сторону украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Боец находился в траншее, когда к нему прилетел опасный снаряд. Но он не растерялся и успел отбросить его в сторону.