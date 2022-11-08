Российские военные заметили польских наемниц в зоне спецоперации | 360°

08 ноября 2022, 07:47
Российские военные заметили польских наемниц в зоне спецоперации
РИА»Новости»: польские наемницы участвовали в боевых действиях в СВО на стороне ВСУ
Польские женщины-наемники принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили российские военнослужащие в Харьковской области.
Собеседника источника подчеркнул, что в целом на сторону ВСУ находятся очень много наемников с разных стран.
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«Даже польские женщины участвовали в спецоперации. Много трупов собирали потом», — рассказал он.
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По его словам, наемники не отличаются высокими человеческими качествами, используя подлые методы ведения боевых действий.
«Отправляют в атаку женщин, с беспилотников сбрасывают к нам гранаты и снаряды от подствольных гранатометов. Умри как мужик, если ты уж родился мужиком», — заключил военный.
Накануне в Сети появилось видео, на котором было видно, как российский военный дважды отбросил в сторону украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Боец находился в траншее, когда к нему прилетел опасный снаряд. Но он не растерялся и успел отбросить его в сторону.
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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