Спецоперация 23 июня 2023, 08:52 Села Садовое и Урожайное находятся под контролем России — Минобороны Минобороны: ВС России контролируют села Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР

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Военные ВС России контролируют поселок Урожайное в ДНР и село Садовое в Токмакском районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Населенные пункты Садовое и Урожайное на Южно-Донецком направлении находятся под нашим контролем», — сказано в сообщении ведомства.

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Однако ВСУ не бросают попыток продвинуться дальше на Ореховом участке, артиллерийские бои идут там круглые сутки. Российский командир отделения с позывным «Фидель» рассказал, что он и его солдаты находятся в Садовом и держат оборону.

Представители Минобороны добавили, что село Урожайное также остается под контролем ВС России. Один из военных заявил, что Урожайное «было, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. По данным России, ВСУ понесли за это время серьезные потери. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за этого активность противника на одном из направлений уменьшилась, военные Украины начали там перегруппировку.