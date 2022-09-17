Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ Разведчик рассказал об успешном бое с превосходящей по силе украинской группировкой defense.gov

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Подразделение российских разведчиков общей численностью 20 человек провело успешный бой и захватило трофей у группировки украинских националистов, которые превышали их числом в 50 раз. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА «Новости».

Разведчик пояснил, что в ходе осмотра укрепрайона украинских боевиков подразделение вышло на группировку украинских националистов общей численностью около 1000 человек.

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Российские военные с боем отступили, но не понесли никаких потерь, а также захватили автоматический гранатомет боевиков.

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«Удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГ (боеприпасами)», — рассказал военный.

Военнослужащий пояснил, что во время рейда с сослуживцами они разделились. В результате боевики сосредоточились только на одной группе, пока остальные ликвидировали часть националистов и захватывали оружие.

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