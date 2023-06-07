07 июня 2023, 12:23
Российские военные захватили секретное оборудование ВСУ для пеленга операторов дронов
Ходаковский: российские бойцы захватили оборудование ВСУ для пеленга операторов дронов
Российские военные захватили секретное оборудование противника для пеленгации операторов беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале замначальника главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский.
По его данным, захваченное оборудование произведено в Канаде. Оно обладает высокими тактико-техническими характеристиками и в силу этого представляет интерес для разведчиков и специалистов в сфере управления дронами.
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Замглавы управления также обратил внимание, что подобное оборудование ВСУ применяли системно, но полученный образец имеет отличия.
«[Он] превосходит все, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — подчеркнул Ходаковский.
По его словам, российские военные уже давно начали использовать практику использования дистанционных антенн и управления бортами из укрытия. Такие действия предпринимают в случае установления местоположения операторов и попыток подавить точку, заключил он.
Беспилотники
ДНР
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