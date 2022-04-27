Российские военные захватили полевой оружейный склад ВСУ в ЛНР
Минобороны сообщило о захвате склада ВСУ с оружием в ЛНР
Вооруженные силы России при отступлении украинской армии в Луганской Народной Республике захватили полевой оружейный склад, обнаружив в нем около тысячи единиц вооружения. Об этом сообщило Министерство обороны.
«Обнаружены противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, иностранные образцы противотанкового вооружения „NLAW“ и „Javelin“, переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО и советские ракеты экспортного варианта», — говорится в сообщении военного ведомства.
Помимо оружия военнослужащие нашли большое количество боеприпасов.
Заместитель главы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин сравнил использование россиянами иностранного программного обеспечения с вражеским танком на территории России и призвал стремиться к импортозамещению.