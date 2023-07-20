20 июля 2023, 09:38
Российские военные захватили плацдарм на отбитых у ВСУ позициях
Марочко: ВС России начали закрепляться на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении
Российские военные начали закрепляться на отбитых у украинских боевиков позициях в Харьковской области, создав плацдарм для последующего наступления. Об этом РИА «Новости» сообщил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС России за прошлые несколько суток сумели продвинуться в глубину обороны ВСУ.
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«Во время наступления противника выбили с занимаемых рубежей и позиций, многие из которых уничтожила наша авиация и артиллерия», — отметил Марочко.
Бывший полковник Народной милиции заявил, что ВС России начали создавать плацдарм для дальнейшего продвижения.
«Сейчас войска закрепляются на отбитых позициях, начались работы по возведению фортификационных укреплений. Параллельно с этим идет работа по уничтожению военной техники и живой силы противника», — добавил он.
Ранее Минобороны объявило, что ВС России продвинулись на глубину до 1,5 километра на Купянском направлении за сутки, потери боевиков составили до 70 человек.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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