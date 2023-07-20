Спецоперация 20 июля 2023, 09:38 Российские военные захватили плацдарм на отбитых у ВСУ позициях Марочко: ВС России начали закрепляться на отбитых позициях ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные начали закрепляться на отбитых у украинских боевиков позициях в Харьковской области, создав плацдарм для последующего наступления. Об этом РИА «Новости» сообщил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВС России за прошлые несколько суток сумели продвинуться в глубину обороны ВСУ.

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«Во время наступления противника выбили с занимаемых рубежей и позиций, многие из которых уничтожила наша авиация и артиллерия», — отметил Марочко.

Бывший полковник Народной милиции заявил, что ВС России начали создавать плацдарм для дальнейшего продвижения.

«Сейчас войска закрепляются на отбитых позициях, начались работы по возведению фортификационных укреплений. Параллельно с этим идет работа по уничтожению военной техники и живой силы противника», — добавил он.

Ранее Минобороны объявило, что ВС России продвинулись на глубину до 1,5 километра на Купянском направлении за сутки, потери боевиков составили до 70 человек.