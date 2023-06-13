Спецоперация 13 июня 2023, 14:47 Российские военные захватили немецкие танки Leopard и американские БМП на Запорожском направлении Минобороны России сообщило о захвате танков Leopard и американских БМП Bradley

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Бойцы подразделений группировки «Восток» в ходе специальной военной операции захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Breadley. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, иностранную технику военные захватили на Запорожском направлении, при этом у нескольких боевых машин работали двигатели. В Минобороны подчеркнули, что это «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

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Украинские войска за несколько дней потеряли около 15% от 109 переданных им БМП Breadley, а также лишились половины танков Leopard, переданных Финляндией.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию утроить поставки танков Leopard 2. Он подсчитал, что на балансе немецкой армии стоят 300 таких машин, поэтому передача большего количество таков не скажется на обороноспособности Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на эту просьбу ответил отказом, заявив, что Германия не будет заменять Украине каждый подбитый Leopard 2.