Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 в бою с ВСУ | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 в бою с ВСУ Минобороны РФ: подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер

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Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало на видео бой БТР-82А ВС РФ с американским М113 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Российские военные успешно отразили атаку бронегруппы.

«Подразделения ЮВО отразили атаку бронегруппы ВСУ. В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М113 производства США», — рассказали в российском военном ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что украинские военные бросили американский бронетранспортер, когда спасались бегством.

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Ранее министерство России опубликовало кадры поражения бронетехники и военнослужащих ВСУ. Гранаты были сброшены с квадрокоптера.

Танкисты ЗВО рассказали, как спасли горящий танк и уничтожили 100 украинских военных. В Минобороны пояснили, что в бою наводчик-оператор танка засек скопление живой силы противника и уничтожил около 100 военнослужащих ВСУ под огнем артиллерии противника. Танк несколько раз попадал под обстрел, получил пробоину и загорелся.

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