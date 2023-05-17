Спецоперация 17 мая 2023, 05:57 Российские военные забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться РИА «Новости»

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Российские артиллеристы отправили агитационные снаряды по позициям украинских военнослужащих. Они забросили листовки с призывом сдаться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве.

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Там уточнили, что в листовках был призыв сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить свою жизнь.

Агитационные снаряды для БМ-21 — это реактивный боеприпас с боевой частью, но без взрывчатого вещества и поражающих элементов. Вместо них в снаряд помещают более тысячи агитационных листовок.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, почему украинские военные терпят неудачи на поле боя. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский серьезно ошибся, оценивая мощь России. Он посчитал, что ВСУ смогут на равных сражаться с ВС России, но просчитался.