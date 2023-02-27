Важное 27 февраля 2023, 13:17 Российские военные заблокировали поставку беприпасов ВСУ в Артемовск Советник врио главы ДНР Гагин: ВС РФ заблокировали поставку боеприпасов ВСУ в Артемовск РИА «Новости»

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Российские войска взяли под свой контроль дороги в город Артемовск в Донецкой Народной Республике, полностью прекратив все поставки вооружения ВСУ. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наши военные полностью контролируют дороги, ведущие в Артемовск. Город наконец провалился в классическое оперативное окружение», — заявил он.

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По словам Гагина, ВСУ полностью лишились возможности подвозить новую живую силу.

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«ВСУ утратили ротацию личного состава, потеряли подвоз боеприпасов для гарнизона», — добавил советник врио главы республики.

Ранее Денис Пушилин сообщил о благоприятных условиях для полного сжатия кольца вокруг Артемовска. Он уточнил, что за последние дни на направлении произошли значительные изменения.

Двумя днями ранее командир одного из взводов российских военных сообщил, что до полного занятия центра Артемовска армии необходимо отбить порядка 1740 метров.