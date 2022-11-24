24 ноября 2022, 13:58
Российские военные за сутки уничтожили три станции контрбатарейной борьбы ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении американских станций контрбатарейной борьбы на Украине
Переданные украинским военным властями США три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы уничтожили российские войска за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Станцию N/TPQ-50 поразили около села Новогригоровка Херсонской области, еще две станции AN/TPQ-36 уничтожили около городов Константиновки и Северска Донецкой Народной Республики.
Российские войска также ликвидировали ракетную систему залпового огня «Град», размещенную украинскими боевиками на огневой позиции около села Липцы в Харьковской области.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре беспилотника около сел Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровка Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и бронированную машину, 902 реактивные системы залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц военной автомобильной техники.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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