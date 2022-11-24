Спецоперация 24 ноября 2022, 13:58 Российские военные за сутки уничтожили три станции контрбатарейной борьбы ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении американских станций контрбатарейной борьбы на Украине РИА «Новости»

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Переданные украинским военным властями США три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы уничтожили российские войска за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Станцию N/TPQ-50 поразили около села Новогригоровка Херсонской области, еще две станции AN/TPQ-36 уничтожили около городов Константиновки и Северска Донецкой Народной Республики.

Российские войска также ликвидировали ракетную систему залпового огня «Град», размещенную украинскими боевиками на огневой позиции около села Липцы в Харьковской области.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре беспилотника около сел Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и бронированную машину, 902 реактивные системы залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц военной автомобильной техники.