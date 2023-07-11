11 июля 2023, 10:52
Российские военные за сутки уничтожили два украинских штурмовика Су-25
Группировка войск «Днепр» ликвидировала два Су-25 ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска за сутки ликвидировали на Херсонском направлении два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Уничтожены два самолета Су-25 с экипажами», — сказал он.
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По словам собеседника агентства, украинские штурмовики сбили военнослужащие группировки войск «Днепр». В районе каких населенных пунктов это произошло, он не уточнил.
Российские бойцы ликвидировали на Сватовском и Краснолиманском направлениях три украинские самоходные гаубицы Krab польского производства, а также боевые бронированные машины и беспилотники противника. Огнеметной системой «Солнцепек» поразили три опорных пункта и район сосредоточения живой силы ВСУ.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о значительном продвижении российских сил на Купянском направлении. ВС РФ освободили несколько территорий на востоке Харьковской области.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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