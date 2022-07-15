Российские военные за 7 дней с нуля восстановили взорванный ВСУ мост в Харьковской области

Российские специалисты материально-технического обслуживания восстанавливают мосты, разрушенные ВСУ в Харьковской области. Всего за семь дней военным РФ удалось полностью восстановить и ввести в эксплуатацию мост, подорванный украинскими националистами еще в начале спецоперации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Бригада МТО «Восток» возводила монолитную конструкцию моста с нуля. По новому мосту уже запущено движение и легковых авто, и груженых тягачей. Но мост выдерживает и колонну военной техники.

«Этот небольшой мост имеет важное стратегическое значение, потому что соединяет два населенных пункта и позволяет экономить на логистике примерно 80 километров пути», — отметил корреспондент «Звезды».

Российским военным предстоит в кратчайшие сроки восстановить еще несколько переправ, уничтоженных ВСУ.

Украинские военные в попытках предотвратить передвижение российских подразделений вглубь зоны СВО поставили под удар жизнь и простых мирных людей.

Местный житель Александр Грицай подтвердил, что с новым мостом стало намного лучше.

«Объезжать было далеко, теперь напрямую все. Меньше бензина тратишь. Хорошо стало», — сказал харьковчанин.

Обстановка на освобожденных территориях все еще неспокойная. Транспортные коридоры периодически подвергаются налетам со стороны украинских ДРГ. Несколько дней назад боевики подорвали еще одну переправу, которая буквально сложилась напополам. Российские военные в ближайшее время займутся восстановлением и этого объекта.