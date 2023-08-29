Российские военные взяли в плен польских наемников под Соледаром | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 13:39 Российские военные взяли в плен польских наемников под Соледаром ТАСС: российские военные под Соледаром пленили наемников из Польши РИА «Новости»

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Военнослужащие добровольческой бригады «Волки» в боях под Соледаром в ДНР взяли в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников. Об этом сообщил ТАСС.

Боевики и наемники попали в российский плен в ходе очередной неудачной попытки наступления на позиции севернее Соледара.

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«Атаку украинских сил отразили, несколько наемников из Польши и бойцов ВСУ попали в плен», — сообщили в добровольческой бригаде.

ВСУ пытались взять позиции бригады непрерывным штурмом на протяжении трех дней. Националисты вели обстрел из минометов и ствольной артиллерии, применяя также и кассетные снаряды.

Ранее российские военные ударом дрона-камикадзе поразили укрепленный блиндаж ВСУ районе Соледара.

Издание Mysl Polska сообщало, что после начала специальной операции на Украине в боевых действиях погибли как минимум 10 тысяч поляков. По мнению журналистов, такие потери сулят серьезные проблемы обороноспособности страны.