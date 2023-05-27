Спецоперация 27 мая 2023, 10:42 Российские военные взяли в плен две группы ВСУ в Донбассе РИА «Новости»: ВС России под Белогоровкой взяли в плен две группы ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащие группировки войск «Юг» взяли в плен две группы боевиков ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Всего мы взяли две группы. В одной из них — военные из состава 81-й бригады ВСУ», — рассказал российский военный.

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Ранее российские подразделения отбили попытку боевиков прорвать линию боевого соприкосновения на Александро-Калиновском направлении. Украинская штурмовая группа выдвинулась в атаку, но ее встретил огонь артиллерии.

Также сообщалось, что ВС России огнем реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали минометный расчет ВСУ и уничтожили гаубицу Д-30 на Купянском направлении.

Кроме того, российские военные получили в распоряжение реактивные огнеметы «Бородач». С их помощью войска смогут эффективно взламывать укрепленные районы противника.