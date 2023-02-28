Спецоперация 28 февраля 2023, 03:48 Российские военные взяли под огневой контроль практически все дороги в Артемовск Пушилин: практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил РИА «Новости»

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Почти все подъезды к Артемовску находятся под огневым контролем российских военных. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

«Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем», — отметил он.

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При этом, Украина продолжает упорно перебрасывать резервы на это направление.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на Артемовском направлении остается «постоянно сложной». По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, для ВСУ складывается тяжелое положение на всех направлениях. Однако самым проблемным остается Артемовское, ведь именно там российские войска наращивают тактику «тотального разрушения».

Накануне стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Штурмовые отряды также уже зашли в Ильиновку.

Артемовск имеет большое стратегическое значение для боевых действий. Так, ВСУ используют его для снабжения оружием и техникой своей группировки в Донбассе. Противник пытается помешать продвижению российской армии в районе Артемовска.