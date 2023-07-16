Спецоперация 16 июля 2023, 04:42 Российские военные взяли под контроль важный участок Антоновского моста на Херсонщине Сальдо: российские военные взяли самый важный участок Антоновского моста на Херсонщине РИА «Новости»

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Российские военные взяли под контроль самый важный в тактическом плане участок Антоновского моста в Херсонской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Политик сообщил, что остатки украинских военных у Антоновского моста заблокировали на дачах ниже по Днепру. Их зажали между рекой и болотом.

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«Территория, где мост соединяется с сушей, от них зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — рассказал Сальдо.

Глава региона сообщал, что украинские военные не оставляют попыток десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Но российские бойцы их методично уничтожают. Большую часть плавсредств артиллеристы ликвидируют еще на воде. Но есть те, кому удается высадиться. Тогда они прячутся на дачах.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. В результате противник потерял более 60 военнослужащих.