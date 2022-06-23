facebook_pixel
    23 июня 2022, 00:06

    Российские военные взяли под контроль село Катериновка в ЛНР — Кадыров

    Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

    Анатолий Минкин

    Село Катериновка Луганской Народной Республики перешло под контроль российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    Российские военные взяли под контроль село Катериновка в ЛНР — Кадыров

    Он сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» в ходе освобождения населенного пункта уничтожили большое количество украинских националистов.

    «В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал Кадыров.

    В Луганской Народной Республике освобождена уже практически вся территория. Исключением остается только промышленная зона Северодонецка и город Лисичанск.

    Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о продвижении войск в сторону остающегося под контролем Киева города. Он подчеркнул, что украинское командование стянуло к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу большое количество солдат и боевой техники.