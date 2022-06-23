Село Катериновка Луганской Народной Республики перешло под контроль российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» в ходе освобождения населенного пункта уничтожили большое количество украинских националистов.

«В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал Кадыров.

В Луганской Народной Республике освобождена уже практически вся территория. Исключением остается только промышленная зона Северодонецка и город Лисичанск.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о продвижении войск в сторону остающегося под контролем Киева города. Он подчеркнул, что украинское командование стянуло к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу большое количество солдат и боевой техники.