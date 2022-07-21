Российские военные взяли на вооружение улучшенные барражирующие боеприпасы «Ланцет»

Подразделения Вооруженных сил России начали применять в спецоперации на Украине новые барражирующие боеприпасы «Ланцет». Разработчики увеличили время их полета и вес боевой части, сообщил источник РИА «Новости».

Модернизированная версия боеприпасов «Ланцет» летает дольше предыдущей, примерно один час, и имеет увеличенную по объему и мощности боевую часть — пять килограмм вместо трех. Кроме того, разработчики улучшили их аэродинамику за счет X-образного крыла и X-образного оперения в хвосте.

«Для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники „Ланцет“ имеет функцию предконтактного подрыва», — рассказал собеседник

Осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над ней, чтобы покрыть большую площадь. Эти боеприпасы используют для ударов по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы, а также по войскам на открытых позициях, в лесопосадках и домах. Для ударов по бронетехнике военные применяют «Ланцет» с кумулятивной боевой частью.