Российские военные вывезли больше ста иностранных граждан из Херсонской области

Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 127 граждан из России, Таджикистана, Азербайджана, Сирии, Украины и Молдавии с территории Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Одна из эвакуируемых женщин призналась, что у нее есть финансовые проблемы, поэтому она обратилась к военным с просьбой о помощи.

«Пожалуйста, хочу попасть к дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немного денег нет, хочу, чтобы мне помогли. У меня произошла беда, дочь не знает о моем приезде. Низкий поклон нашим русским военным», — сказала одна из эвакуированных женщин.

Родные края покидают в том числе и женщины с детьми.

«Провожаю маму и сестру, они с тремя детьми уезжают в Пермь. Надеемся, что все это спокойно пройдет, ехать все-таки далеко. Я останусь здесь, нужно, чтобы кто-то смотрел за домами. Надеемся, что все скоро нормализуется», — рассказал местный житель.

Ранее одна из жительниц Херсона передала послание российским военным. Она назвала их ангелами-хранителями и призвала не падать духом.