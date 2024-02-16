Спецоперация 16 февраля 2024, 11:44 Российские военные вычислили обстрелявший Белгород расчет ВСУ ВС России начали работу по уничтожению расчета ВСУ, который обстрелял Белгород РИА «Новости»

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Российские военные установили расчет ВСУ РСЗО Vampire, который нанес удар по Белгороду, началась работа по его уничтожению. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Обстрелявший Белгород расчет реактивной системы залпового огня Vampire вычислили в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. Началась работа по его уничтожению, ее обязательно доведут до конца», — сказал источник.

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Украинские националисты атаковали мирный квартал Белгород в четверг, 15 февраля. Жертвами очередного акта агрессии стали семь человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны отмечали, что в момент удара средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

По факту ЧП Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Террористический акт».