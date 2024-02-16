16 февраля 2024, 11:44
Российские военные вычислили обстрелявший Белгород расчет ВСУ
ВС России начали работу по уничтожению расчета ВСУ, который обстрелял Белгород
Российские военные установили расчет ВСУ РСЗО Vampire, который нанес удар по Белгороду, началась работа по его уничтожению. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Обстрелявший Белгород расчет реактивной системы залпового огня Vampire вычислили в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. Началась работа по его уничтожению, ее обязательно доведут до конца», — сказал источник.
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Украинские националисты атаковали мирный квартал Белгород в четверг, 15 февраля. Жертвами очередного акта агрессии стали семь человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны отмечали, что в момент удара средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
По факту ЧП Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Террористический акт».
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