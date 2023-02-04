Важное 04 февраля 2023, 14:47 Российские военные выбили ВСУ с окраины села в Харьковской области Минобороны: ВС РФ выбили ВСУ с западных окраин села Двуречного в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боев в Харьковской области выбили подразделение националистов с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе боев на Купянском направлении российские военные выбили силы ВСУ с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области», — сказал он.

Реклама

Огнем артиллерии и армейской авиации военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ, три автомобиля и две бронированные машины в районе населенных пунктов Берестовое и Крахмальное Харьковской области.

Реклама

ВС РФ продолжили наступательные действия на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В ходе боев российские войска ликвидировали более 100 украинских боевиков, уничтожили гаубицу Д-30, боевую машину реактивного залпового огня БМ-21 «Град» и шесть бронированных машин.