Российские военные выбили украинских боевиков из двух поселков в ЛНР | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные выбили украинских боевиков из двух поселков в ЛНР Командующий «Русским легионом» Фомченков заявил о выбитых боевиках из двух сел ЛНР РИА Новости

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Линия соприкосновения в Луганской Народной Республике сдвинулась после того, как российские войска выбили из сел Терны и Новосадское украинских боевиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал командир добровольческого батальона «Русский легион» Сергей Фомченков.

Он подчеркнул, что российские силы атаковали позиции ВСУ в районе двух сел. После освобождения населенных пунктов линия соприкосновения оказалась отодвинута от важной дороги, которая ведет в тыл населенных пунктов Сватово, Кременная, Рубежная и Северодонецк.

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«Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части вооруженных сил Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения», — заявил Фомченков.

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Он подчеркнул, что теперь все попытки украинских боевиков зайти в тыл российским подразделениям обречены на провал. Сейчас Вооруженные Силы России перешли к активной обороне освобожденных участков.

Сегодня российские военные уничтожили две переправы, которые украинские боевики пытались возвести для перехода реки Жеребец на Краснолиманском направлении. В ходе боя Вооруженные Силы России ликвидировали более 20 боевиков ВСУ.

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