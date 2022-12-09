Спецоперация 09 декабря 2022, 17:03 Российские военные вскрыли огневые позиции ВСУ и уничтожили РСЗО MLRS в Запорожье Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских РСЗО на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российским военным удалось обнаружить временные огневые позиции ВСУ в Запорожской области и уничтожить шесть пусковых установок американских реактивных систем залпового огня MLRS и германских MARS II. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что во время контрбатарейной борьбы в районе села Шевченковского Запорожской области обнаружили и уничтожили огневые позиции противника.

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Российские военные также ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. В районе поселка Золочев Харьковской области уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», а под Северском в ДНР — реактивную систему залпового огня «Ураган».

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Три установки реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали в районе населенного пункта Красный Лиман.

За сутки ВС РФ рассеяли и отбросили подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении.