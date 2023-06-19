Спецоперация 19 июня 2023, 00:15 Российские военные врачи вернули к жизни пленного командира ВСУ «РВ»: Российские медики спасли пленного командира ВСУ в свой профессиональный праздник Freepik

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Российские медики спасли пленного командира ВСУ, которого бросили в районе населенного пункта Орехово без поддержки и техники. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

В сообщении указано, что военные врачи вернули его к жизни прямо в свой профессиональный праздник — День медицинского работника.

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Сам спасенный военный ВСУ подтвердил, что украинское подразделение бросило своих солдат на убой неподалеку от Орехова. Их не поддержали никакой техникой. Из 120 человек подразделения выжило только трое. Раненому командиру взвода оказали срочную помощь российские медики.

Ранее российские бойцы ликвидировали часть американских МРАП MaxxPro. Националисты Украины уже лишились десятка такой техники.

Еще в марте подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как украинские боевики не стали спасать с поля боя раненых сослуживцев. Они оставили беспомощных товарищей умирать после того, как неудачно попытались атаковать российских военных на Купянском направлении.