Российские военные врачи спасли жительницу Харьковской области после ранения в живот

Военные врачи из России спасли жительницу Харьковской области, которую ранило в живот осколком украинской мины. Об этом рассказал телеканал «Звезда» в Telegram.

Женщине 58 лет. Осколки мины, выпущенной ВСУ, повредили ей кишечник. За сутки врачи провели ей две операции. Сначала в полевом госпитале Изюма медики извлекли осколки. Потом пострадавшую на вертолете привезли в обычную больницу и продолжили хирургической вмешательство. По словам корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко, женщине предстоит еще одна, третья операция.

Харьковчанка рассказала журналистам о прилете украинской бомбы.

«Когда подлетела бомба, меня муж толкнул за дом, а сам не успел — его убили. А мама рядом живет, я слышала просто, что мама лежит в садочке, и все, я встать уже не могла», — рассказала она.

Также женщина сообщила, что осколки мины ранили и ее сестру. В этот момент она пришла к ней в гости. Состояние сестры пострадавшей неизвестно.