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    15 июня 2022, 10:33

    Российские военные врачи спасли жительницу Харьковской области после ранения в живот

    Врачи ВС РФ за сутки провели две операции раненной в живот женщине из Харьковской области

    Александр Иванов

    Военные врачи из России спасли жительницу Харьковской области, которую ранило в живот осколком украинской мины. Об этом рассказал телеканал «Звезда» в Telegram.

    Женщине 58 лет. Осколки мины, выпущенной ВСУ, повредили ей кишечник. За сутки врачи провели ей две операции. Сначала в полевом госпитале Изюма медики извлекли осколки. Потом пострадавшую на вертолете привезли в обычную больницу и продолжили хирургической вмешательство. По словам корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко, женщине предстоит еще одна, третья операция.

    Харьковчанка рассказала журналистам о прилете украинской бомбы.

    «Когда подлетела бомба, меня муж толкнул за дом, а сам не успел — его убили. А мама рядом живет, я слышала просто, что мама лежит в садочке, и все, я встать уже не могла», — рассказала она.

    Также женщина сообщила, что осколки мины ранили и ее сестру. В этот момент она пришла к ней в гости. Состояние сестры пострадавшей неизвестно.