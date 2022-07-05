Российские военные врачи помогли попавшим под обстрел жителям ДНР

Российские медики в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса оказывают помощь мирному населению Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В расположение медицинского отряда специального назначения РФ в Донбассе доставили около 10 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них были дети. Все они пострадали от удара ВСУ по жилому дому, в подвале которого прятались мирные жители.

Специалисты ВС РФ оказали первую врачебную помощь, а также ввели обезболивающие и антибактериальные препараты. Далее они передали пациентов бригаде скорой помощи для дальнейшей эвакуации в специализированное медицинское учреждение.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник наградил группу военных врачей из Чечни, которые трудятся в трех госпиталях, развернутых в ЛНР и ДНР для раненых бойцов и местных жителей.