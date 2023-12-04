04 декабря 2023, 09:21
Российские военные впервые захватили в качестве трофея БМП Bradley
Telegram-канал «Рыбарь»: БМП Bradley впервые захватили в качестве трофея
Российские военные впервые взяли в качестве трофея боевую машину пехоты Bradley, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, боевую машину подбили на Авдеевском направлении, а затем успешно эвакуировали в тыл.
Автор сообщения указал, что американская БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ.
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С начала лета эта бригада лишилась свыше 40 единиц подобной военной техники в боестолкновениях на Запорожском направлении, а позже — под Авдеевкой, подчеркнул он.
По информации военкора, российские военные не раз поражали американские БМП, однако захватить их ранее не получалось: машины стояли на нейтральной полосе, а это серьезно затрудняло их эвакуацию. Из-за этого военнослужащие ранее вывозили только отдельные комплектующие вроде оптики и других элементов.
В начале ноября РИА «Новости» сообщало об уничтожении двух БМП Bradley на Ореховском направлении. Удары по ним нанесли бойцы армейского спецназа «Осман».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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