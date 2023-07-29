29 июля 2023, 19:38
Российские военные впервые захватили шведскую БМП
РИА «Новости»: ВС России впервые захватили шведскую БМП CV90 в зоне спецоперации
Впервые за время проведения спецоперации российские военные захватили шведскую БМП CV90, сообщило РИА «Новости». Один из военнослужащих рассказал, что машину удалось подбить гранатой при попытке атаки ВСУ.
В ходе сражений на Краснолиманском направлении украинские военные на двух шведских боевых машинах пехоты попытались атаковать опорный пункт ВС России. Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа отбили вылазку ВСУ.
Реклама
«Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — отметил российский военный.
По его словам, внутри захваченной машины людей уже не было. Вторая успела скрыться с места боев. Собеседник агентства добавил, что это первая подобная БМП, добытая в зоне СВО. Ее уже оттащили в тыл — судя по номеру, этот экземпляр выпустили в 2018 году.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что бойцам удалось захватить также французский колесный танк AMX-10 RC. Он добавил, что трофей оказался в очень хорошем состоянии.
Оружие
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама