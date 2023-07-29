Спецоперация 29 июля 2023, 19:38 Российские военные впервые захватили шведскую БМП РИА «Новости»: ВС России впервые захватили шведскую БМП CV90 в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Впервые за время проведения спецоперации российские военные захватили шведскую БМП CV90, сообщило РИА «Новости». Один из военнослужащих рассказал, что машину удалось подбить гранатой при попытке атаки ВСУ.

В ходе сражений на Краснолиманском направлении украинские военные на двух шведских боевых машинах пехоты попытались атаковать опорный пункт ВС России. Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа отбили вылазку ВСУ.

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«Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — отметил российский военный.

По его словам, внутри захваченной машины людей уже не было. Вторая успела скрыться с места боев. Собеседник агентства добавил, что это первая подобная БМП, добытая в зоне СВО. Ее уже оттащили в тыл — судя по номеру, этот экземпляр выпустили в 2018 году.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что бойцам удалось захватить также французский колесный танк AMX-10 RC. Он добавил, что трофей оказался в очень хорошем состоянии.