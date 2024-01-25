Спецоперация 25 января 2024, 01:21 Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО французский ЗРК SAMP-T Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные впервые уничтожили в зоне проведения спецоперации зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.

«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — рассказали в ведомстве.

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ЗРК SAMP-T предназначен для противовоздушной обороны войск, находящихся на марше, а также для обеспечения безопасности стационарных объектов. О поставке ракетных систем на Украину ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В середине января Минобороны сообщило, что российские войска впервые уничтожили в зоне СВО авиационные управляемые ракеты MALD.